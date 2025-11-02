Avcılar'da Düğün Salonunda Kavga: 2 Gözaltı

AVCILAR'da düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokakta da devam eden kavga sırasında taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Polis ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokakta da devam eden kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. Polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gerginlik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.