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Avcılar'da düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücüye para cezası

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Avcılar'da düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 10 sürücüye toplam 230 bin 719 lira para cezası kesildi, 2 sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Avcılar'da düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 10 sürücüye toplam 230 bin 719 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 13 Haziran'da D-100 Güney Kavşak mevkisinde bir grup aracın konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Araçların plaka bilgisinden kimliği tespit edilen 10 sürücü ekiplerce yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak", "sürücülerin, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmesi", "makas atmak", "konvoy yapmak", "işaretle belirtilen hız sınırının çok altında araç kullanmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 230 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 kişinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Sürücülerin emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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