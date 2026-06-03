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Avcılar'da Denizde Kadın Cesedi Bulundu

Avcılar'da Denizde Kadın Cesedi Bulundu
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Avcılar Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, denizde hareketsiz duran bir kadın cesedi fark etti. Ekipler tarafından çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AVCILAR'da denizde kadın cesedi bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, denizde yüzüstü ve hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti. Özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sahildeki kayalıkların üzerinde çantası bulunan kadının cesedi, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cesedi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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