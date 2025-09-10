Avcılar'da Çatı Yangını: 3 Bina Etkilendi

Avcılar'da bir evin çatısında çıkan ve çevredeki 3 binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi G.79'uncu sokaktaki 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 3 binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı binalarda hasar oluştu.

Yangının sıçradığı evlerden birinde yaşayan bir vatandaş çalışmalar sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahalle sakinlerinden Ercan Şahin, ilk başta ufak bir duman gördüklerini ancak çatının alev almasının 3 dakikayı bulmadığını söyledi.

Şahin, "Çatı komple yandı, 10 dakika içinde de 2 binaya sıçradı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, o binanın giriş katında yaşayan insanlar var. 2 defa patlama oldu. Tüp patlamasından şüpheleniyoruz. Yangın başladığında evdekileri çıkarmışlar, yaralı olmadığını öğrendik." diye konuştu.