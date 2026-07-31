Haberler

Avcılar’da çatı katında çıkan yangında 10 kedi öldü; 2 kedi çatıdan atladı

Avcılar’da çatı katında çıkan yangında 10 kedi öldü; 2 kedi çatıdan atladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AVCILAR’da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan 25 kediden 10’u öldü.

AVCILAR'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan 25 kediden 10'u öldü. İtfaiye ekipleri 13 kediyi kurtarırken, 2 kedi ise terastan atladı. Çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yanan dairenin sahibi, kedilerini kurtarmak için binaya girmek isteyince çevredekiler ve polis ekipleri tarafından güçlükle engellendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Daireden yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar kısa sürede tahliye edilirken, yangın sırasında ev sahibi Nesibe Şeker'in dışarıda olduğu ve evde 25 kedi bulunduğu öğrenildi. İtfaiye, çatı katındaki yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara ve alt katlara sıçramasını önledi. Bu sırada olay yerine gelen Nesibe Şeker, içeride mahsur kalan kedilerini kurtarmak için binaya girmek istedi. Polis ekipleri ve çevredekiler, Şeker'i güçlükle engelledi.

KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Yangın sırasında bazı kediler pencere ve balkonlara çıkarak yardım bekledi. Kedilerden ikisi dördüncü kattan atladı. Bu kedilerden biri park halindeki bir otomobilin altına sığınırken, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri, sepetli merdiven kullanarak 13 kediyi kurtardı. Kedilerin bir bölümü taşıma kafesleriyle indirilirken, bazıları itfaiye erleri tarafından kucakta güvenli alana taşındı. Kurtarılan kediler, geçici olarak yakındaki bir binadaki daireye götürüldü. Kedilerinin kurtarılmasını izleyen Nesibe Şeker'in gözyaşlarını tutamadı. İtfaiye ekipleri, yangında 10 kedinin dumandan etkilenerek veya alevler nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

'APARTMAN PİSLİK KOKUYOR'

Mahalle sakinlerinden Mustafa Barut, uzun süredir apartmanda yaşanan sorunlardan şikayetçi olduklarını belirterek, "Apartman pislik kokuyor. Bir gün üzerimize bu gelecekti. Suyu açık bırakmış. Şimdi evde 10 kedi var. Apartman kapısını açtım, alevler her tarafı sarmıştı. Sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

İspanya'ya ilk darbe! Tamamen askıya aldılar
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi

CHP'nin en güçlü ilçe belediyelerinden! Başkan için tutuklama talebi
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı: 538 bin liralık para hareketini böyle savundu

Dudak uçuklatan para hareketine savunması ilginç
TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor

Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA'dan İstanbul'da dev program
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı

260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...