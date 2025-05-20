Avcılar'da Bir İş Yerinde Yangın Çıktı

Avcılar'da Bir İş Yerinde Yangın Çıktı
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Cihangir Mahallesi İleri Sokak'taki akvaryum malzemeleri satan iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Avcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Cihangir Mahallesi İleri Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında akvaryum malzemeleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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