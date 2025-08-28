Avcılar'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Avcılar'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı iddia ediliyor. Daire kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadığı belirtildi.

AVCILAR'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Özarı Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında başladı. Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede eve yayıldı. Bina boşaltılırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında apartman dairesinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi

Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.