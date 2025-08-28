Avcılar'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

AVCILAR'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Özarı Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında başladı. Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede eve yayıldı. Bina boşaltılırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında apartman dairesinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.