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Avcılar'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına gözaltı

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Avcılar'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına gözaltı

AVCILAR'da 11 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen simitçi gözaltına alındı.

AVCILAR'da 11 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen simitçi gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne küçük kızı ile gelen bir kadın, Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir okulun yanında simit satan O.Z.'den  şikayetçi oldu. Annesi ile getirilen kızın ifadesi avukat ve psikolog eşliğinde alınırken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile tanıkların ifadesini aldı. Soruşturmaya devam ediliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gümüşpala Avcılar Güncel Haberler

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