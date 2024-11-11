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Avanos'ta Dev Türk Bayrağı Yenilendi

Avanos'ta Dev Türk Bayrağı Yenilendi
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Sarılar köyündeki 25x55 metre boyutlarındaki Türk bayrağı, İl Özel İdaresi ekiplerince iki günde boyandı. 750 kilogram kırmızı ve 100 kilogram beyaz boya kullanılarak yapılan çalışmalar, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyündeki 25 metre genişliğinde, 55 metre uzunluğundaki beton zemin üzerine çizilen Türk bayrağı İl Özel İdaresi ekiplerince boyandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı yol boyama ekipleri tarafından yapılan işlemde, 750 kilogram kırmızı, 100 kilogram da beyaz boya kullanıldı.

Bayrağın boyama işlemi püskürtme yöntemiyle 2 günde tamamlandı.

Boyama çalışması hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevlisi Ersin Dörtkol, bayrağı iki yılda bir boyadıklarını belirtti.

Bayrağı gören vatandaşların buraya geldiğini ve fotoğraf çektirdiğini ifade eden Dörtkol, bayrağın mevsim şartlarından dolayı çabuk yıprandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Dilaver Can - Güncel
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