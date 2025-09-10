Audi CEO'su Gernot Doellner: Çin, Elektrikli Araç Stratejimizde Merkezde

MÜNİH, 10 Eylül (Xinhua) -- Audi CEO'su Gernot Doellner, Çin'in Audi'nin en büyük ve en dinamik pazarı olmaya devam ettiğini ve şirketin elektrikli araç stratejisi ve devam eden dönüşüm sürecinde merkezi bir rol oynadığını söyledi.

Salı günü Münih'te düzenlenen IAA Mobility fuarında Xinhua'ya verdiği söyleşide otomotiv sektörünün, küresel ekonomik değişimler ve artan rekabet nedeniyle zorluklar yaşadığını belirten Doellner, Audi'nin bu zorluklarla inovasyonu ve geleneksel güçlü yönlerini kullanarak mücadele ettiğini ifade etti.

Doellner, bu yıl da yenilenme yolundaki kararlılığını sürdüren Audi'nin, yeni modellerle ürün yelpazesini yenilediğini ve özellikle Çin ve Kuzey Amerika gibi ana pazarlardaki varlığını güçlendirdiğini dile getirdi.

Audi'nin premium elektrikli platform tabanlı modelinin üretim üssü olarak neden Çin'i seçtiği konusunda ise Çin'in stratejik önemine dikkat çeken Doellner, "Premium elektrikli platformun buraya getirilmesi, 'Çin'de Çin için' stratejimizin doğal sonucu. Bu platform kullanılarak üretilen ilk otomobilleri, Çin'in FAW Grubu Şirketi ile ağustosta Changchun'da piyasaya sürdük. Yıl içerisinde bunun devamı da gelecek" dedi.

Çin pazarının öncü ruhundan övgüyle bahseden ve gelişim ve inovasyon hızına dikkat çeken Doellner, "Bu dinamik gelişimin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çin ile yakın ilişkilerinin altını çizen Doellner, Çin'i geçen yıl sekiz kez, bu yılsa iki kez ziyaret ettiğini söyledi.

Ortaklıklar konusunda FAW ve SAIC Motor gibi Çinli otomobil şirketlerinin yanı sıra Çinli teknoloji firmalarıyla kurdukları işbirliğine de dikkat çeken Doellner, Beijing'de işlettikleri araştırma ve geliştirme merkeziyle "Çin'de Çin için" yaklaşımlarını derinleştirdiklerini kaydetti. Doellner, bu yıl düzenlenen Shanghai Otomobil Fuarı'nda pazara özgü özellikleri bulunan 5 modelin dünya lansmanını gerçekleştirdiklerini belirtti. Doellner, Huawei ile işbirliği yaparak içten yanmalı motor segmentine gelişmiş sürüş destek sistemlerini getiren dünya çapında ilk premium marka olduklarını vurguladı.

Doellner, yerel bilgilerin küresel teknolojiyle entegre edilmesine imkan sağlayan bu adımların, şirketin dünya çapındaki rekabet gücünü artırdığını ifade etti.

Gelecek konusunda iyimser olduğunu belirten Doellner, Çin'in inovasyon ve mobilite alanında itici bir güç olmaya devam edeceğini söyledi. Audi'nin yüksek teknolojiye dayanan üretimi, stratejik ortaklıkları ve yerel uzmanlığının, Çin'in inovasyonunu Alman mühendisliğiyle birleştirmesini mümkün kıldığını belirten Doellner, bu gelişmelerin küresel elektrikli araç geliştirme alanında artan karşılıklı bağlantılılığı ortaya koyduğunu vurguladı.