ATSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi Güncel Haberler Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Oda binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, yaptıkları çalışmaları anlattı. 2018 yılından bugüne kadar yaşanan zorluklara rağmen çalışmalarını devam ettirdiklerini dile getiren Çetin, "Yaptığımız projelerle ilçelerimize destek olduk, kentimize değer katan eserler kazandırdık." diye konuştu. Kentin kültür, turizm ve ticaretine 4 yıl boyunca projelerle destek verdiklerini söyleyen Çetin, "Sanayi, tarım, ticaret ve turizmde dijitalleşmeye öncü olduk." dedi. Çetin, seçim sürecinin de odanın kültürüne yakışan olgunlukta yürütüleceğini söyleyerek adaylara başarılar diledi. Toplantıda, meclis üyeleri de görüş, dilek ve temennilerini dile getirdi. Güncel Kaynak: AA / Hatice Yerebakan Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ATSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.