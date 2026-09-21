ATSO Başkanı Ali Bahar'ın ölümü davasında 2 sanığın yargılanması 2 Kasım'a ertelendi

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık M.S.Ç. hazır bulunurken, Y.C.Ç. Bodrum Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bahar'ın eşi Şebnem, oğlu Ali Tibet ve kızı Ladin Bahar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müşteki Ladin Bahar, taraflardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi.

Davanın iki senedir devam ettiğini belirten Bahar, "???????Ailecek büyük yaralar sarmaya çalışıyoruz, her seferinde geri başlıyoruz. Biz yaralarımızı sarmaya çalışırken diğer taraf çok rahat bir yaşam sürüyor, bu bizi çok şaşırtıyor. Adalete sığınıyoruz." dedi.

Müşteki Şebnem Bahar ise sanık Y.C.Ç'nin her duruşmaya SEGBİS ile katılmasını kabul etmediklerini, duruşmaya gelmesini talep ettiklerini belirtti.

Bahar, sanıkların suçlu olup olmadığını anlamak için bunun gerekli olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporlarının beklenmesine ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

Olay

Kemer ilçesinde 19 Temmuz 2024'te arkadaşıyla açıldığı kendi teknesi hareket halindeyken denize düşen ATSO Başkanı Ali Bahar (55), pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan dava, görevsizlik kararıyla Antalya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Kaynak: AA