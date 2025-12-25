Haberler

Atölye Melikgazi'nin kursları ilgi görüyor
Melikgazi Belediyesi'nin açtığı meslek edindirme kursları, 40'tan fazla branşta eğitim vererek 5 binden fazla kursiyerle büyük ilgi görüyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kursların devam edeceğini ve vatandaşların yeteneklerini geliştirme fırsatını değerlendirdiğini belirtti.

Melikgazi Belediyesi bünyesindeki Atölye Melikgazi'de yer alan meslek edindirme kursları vatandaşlardan ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 tesiste 40'tan fazla branşta 5 binden fazla kursiyerle eğitimlerine devam eden Atölye Melikgazi, vatandaşların ilgi duydukları alanda hem teorik hem de pratik olarak gelişmelerine imkan sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kurslara ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kursların devam edeceğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Fitness, yüzme, bilgisayar işletmeciliği, zabıt katipliği, diksiyon, adli kalem, ev tekstili, kadın giyim modelistliği, hediyelik eşya yapımı, ebru, glutensiz mutfak, Türk mutfağı, yaş pasta, çini, seramik, resim, emlak danışmanlığı, okul öncesi çocuk gelişimi, halk oyunları, iğne oyası, şiş, örgü, dekoratif ev aksesuarları, inci çanta tığ örgü, amigurumi, maraş işi geleneksel el nakışları, tel kırma, fotoğrafçılık canva ve dijital tasarım gibi alanlarda verdiğimiz eğitimlerle vatandaşlarımız yeteneklerini geliştirebiliyorlar. Atölye Melikgazi kurslarımız çok seviliyor ve rağbet görüyor."

