ATO Başkanı Baran: "40 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi İçin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile İtalya'nın ticaret hacminde 2022 yılında gösterilen 30 milyar dolarlık hedefin aşıldığını belirterek, "Türkiye ile İtalya arasında 40 milyar dolarlık yeni ticaret hedefi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Türkiye-İtalya İlişkileri: Kültür, Diplomasi ve Ekonomi" konferansına katıldı. Sapienza Roma Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta iş birliği imkanları ele alındı. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın dinleyiciler arasında yer aldığı oturumun moderatörlünü Sapienza Roma Üniversitesi öğretim üyesi Fabio L. Grassi üstlendi. ATO Başkanı Baran, oturumda ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Otokar İtalya Temsilcisi Berkan Sağlam, Ankara Casa Italia Direktörü ve APRI International Kıdemli Danışmanı Musa Toprak ve ATO Üyesi Abidin Coşar ile birlikte Türkiye–İtalya ekonomik ilişkileri ve iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

"YATIRIMLAR 5 MİLYAR DOLARI AŞIYOR"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile İtalya'nın ticaret hacminde 2022 yılında gösterilen 30 milyar dolarlık hedefin aşıldığını belirterek, 2025 yılı nisan ayında Roma'da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya Hükümetler arası Zirvesi'ne atıfta bulundu. Barab, "Bu zirvede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İtalya ile yeni ticaret hedefimizi 40 milyar dolar olarak açıklamıştı. İş dünyası temsilcileri olarak yeni ticaret hedefi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz, bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. İtalya'nın Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın ise 8'inci büyük ekonomisi durumunda olduğunu kaydeden Baran, "Türkiye dinamik üretim kapasitesi, genç nüfusu ve stratejik konumuyla küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası. İki ülkenin potansiyeli bir araya geldiğinde güçlü bir sinerji ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

İki ülke arasındaki yatırımlara da değinen Baran, "Ülkelerimiz arasında karşılıklı yatırımların da olumlu seyrettiğini görüyoruz. Halihazırda bin 600'den fazla İtalyan firmanın ülkemizde 5 milyar doları aşan yatırımı bulunuyor. Türk firmaları da özellikle son yıllarda savunma sanayi, havacılık, beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya'da önemli yatırımlara imza atıyor" ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Küresel ekonomide yaşanan dönüşüme dikkat çeken Baran, "Artık mesele sadece ticaret hacmini artırmak değil; iş birliklerini daha derin, daha sürdürülebilir ve stratejik bir zemine taşımak" dedi. Baran, yeşil enerji, dijitalleşme, yapay zeka, akıllı şehirler ile savunma ve havacılık sanayii gibi alanların iki ülke arasında yeni iş birliği fırsatları sunduğunu ifade etti.

Ankara ekonomisine ilişkin verileri de paylaşan Baran, Başkent'in Organize Sanayi Bölgeleri'nde savunma sanayi, metal işleme, iş makinası üretimi, mobilya, inşaat malzemeleri başta olmak üzere, birçok alanda iç ve dış pazara üretim gerçekleştirildiğini belirtti. Baran, "2025 yılı Ankara ihracatı 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İtalya ile Ankara arasında ise 500 milyon doları ihracatımız; 1,2 milyar doları da ithalatımız olmak üzere 1,7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Üzerinden tarihi İpek Yolu'nun geçtiği, bu nedenle ekonominin yanı sıra bilginin, fikirlerin, kültürlerin, inançların ve dinlerin etkileştiği bir yerleşim yeri olan Ankara, bugün de stratejik bir kavşak noktası" diye konuştu.

Baran, İtalya ile kurulacak güçlü iş birliklerinin; Ankara'nın üretim kapasitesini artıracağına, uluslararası markalaşma sürecine katkı sağlayacağına ve küresel rekabet gücünü daha da yukarı taşıyacağına inandıklarını kaydetti.

Oturumda, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da birer konuşma yaparak, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilere değindi. Baran ve beraberindeki heyet, program kapsamında Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Sapienza Roma Üniversitesi ISO Bölümü arasında iş birliği protokolü imza törenine de katılım sağladı.

