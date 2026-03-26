Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk (SSÇ) E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, olayla ilgili 4 mağdur çocuğun ifadesine yer verildi.

Mağdur D.Ç. ifadesinde, arkadaşları ile kafeye gittiğini, sonrasında yanlarına Atlas Çağlayan'ın geldiğini, içeri girdikleri andan itibaren E.Ç'nin kendilerine baktığını anlattı.

E.Ç'nin yanında bulunan bir çocuğun kendilerine "Ne bakıyorsun?" dediğini, sonrasında E.Ç'nin de araya girerek "Senin gücün küçük çocuğa mı yetiyor, ne bakıyorsun?" ve "Dışarı gelin." dediğini aktaran D.Ç, dışarı çıktığında E.Ç'nin kendilerine hitaben "Sizi öldürürüm, hepinizi deşerim." dediğini, bıçağı görünce kendilerine bir şey yapmaması için onu ittiklerini, Atlas Çağlayan'ın da ittiği E.Ç'nin çıkardığı bıçağı Çağlayan'ın göğüs bölgesine doğru sapladığını beyan etti.

İddianamede, Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, E.Ç'nin "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu kaydedildi.

Arkadaşının demesi üzerine teslim olmuş

İddianamede ifadesi yer alan E.Ç, olay günü maktul ve arkadaşlarıyla kafede karşılaştıklarını, karşı tarafı daha önceden tanımadığını, sürekli kendilerine baktıklarını ve kafeden çıktıktan sonra arkalarından geldiklerini öne sürdü.

Atlas Çağlayan'ın kendisine "Ne bakıyorsun?" diyerek küfür edip üzerine yürüdüğünü iddia eden E.Ç, bu nedenle bıçağı 1 kez karnına vurduğunu, 2 kez de isabet etmeyecek şekilde bıçağı salladığını, olaydan sonra kaçtığını ancak bir arkadaşının "Teslim ol" demesi üzerine kendi iradesiyle olay yerine geri geldiğini ifade etti.

Bıçağı kaçtıkları sırada arkadaşının kendisinden aldığını, olay yerine geldikten sonra bir erkek şahsın demesi üzerine kendisine ait bıçağı yere attıklarını anlatan E.Ç, kimseyi tehdit etmediğini de savundu.

İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Görüntü inceleme tutanaklarının da yer aldığı iddianamede, olayda kullanılan bıçağın imal durumu, tip ve nitelikleri itibariyle "6136 sayılı yasa" kapsamında yasak olarak belirtilen sustalı çakı benzerlerinden olduğu değerlendirildi.

Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, "Dosya kapsamında SSÇ'nin geri çekilerek olay yerinden ayrılma imkanı varken eylemine devam etmesi, hem maktulün başka bölgesine vurma hem de 1 kez vurma imkanı varken bunların aksine elverişli nitelikte bulunan bıçakla maktulün hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına toplam 3 kez bıçakla vurması, maktulde meydana gelen birden fazla yaranın boyut ve derinliği göz önünde bulundurulduğunda kastının öldürme olduğunun açıkça anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin nitelikli hal teşkil ettiğinin altı çizildi.

E.Ç'nin elverişli nitelikte bulunan bıçakla çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına toplam 3 kez vurarak ölümüne neden olma eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilen iddianamede, E.Ç'nin olayda kullandığı bıçağın "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçu kapsamında kaldığı tespitine yer verildi.

E.Ç'nin tek eylemle birden fazla mağdura bıçak doğrultarak tehdit eylemini gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede, bu kişinin silahtan sayılan bıçağı mağdurlar D.Ç, Y.O.O, T.U.A. ve R.O'ya doğrulttuğu, "Sizi vururum, hepinizi delik deşik ederim. Sizi öldürürüm." şeklinde söz ve davranışlarının mağdurlar beyanıyla uyumlu tanık beyanları doğrultusunda "zincirleme silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığı kaydedildi.

İddianamede, E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.