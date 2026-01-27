Haberler

İstanbul'da Öldürülen Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Ettiği Tespit Edilen 5 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 5 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini tehdit ettiği tespit edilen 5 şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 14 Ocak 2026 günü İstanbul ili Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüphelinin tutuklandığı, bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, bugün 1995 doğumlu F.K'nın da Şanlıurfa ilinde gözaltına alındığı kaydedildi.

