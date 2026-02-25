Haberler

Atlara bağladığı sapanlarla yabani otları temizledi; tepkilere yol açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde patates üreten bir çiftçi, fidelerin arasındaki yabani otları atlara bağladığı sapanlarla temizledi.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde patates üreten bir çiftçi, fidelerin arasındaki yabani otları atlara bağladığı sapanlarla temizledi.

İlçenin Elif Su Uludağ Caddesi'nde yerleşim alanlarının arasında kalan yüzlerce dönümlük tarlada patates üretimi yapan bir çiftçi, fidelerin arasındaki yabani otları temizlemek için modern tarım araçları yerine geleneksel yöntemleri tercih etti. Fidelerin zarar görmemesi için tarlasında traktör kullanmayan çiftçi, 4 atın arkasına bağladığı sabanlarla fidelerin arasını sürdü. Çiftçinin atları kullanması ise tepkiye yol açtı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek

Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
TÜİK'in raporu acı gerçeği gözler önüne serdi

TÜİK'in raporu acı gerçeği gözler önüne serdi