Atkaracalar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Hüyük köyündeki etkinliğe katılan yerel yöneticiler, öğrenciler ve vatandaşlar, ağaçlandırma çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
Hüyük köyündeki ormanlık alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğine Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş, Bayramören Kaymakamı Hikmet Saka, Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı Sait Gencay Derin, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programda yapılan konuşmalarda ağaçlandırma çalışmalarının önemine değinildi.
Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel