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Yunanistan'daki Oinoi bölgesinde orman yangını çıktı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 50 km uzaklıktaki Oinoi bölgesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. 140 itfaiye çalışanının görevlendirildiği yangın için bölge sakinlerine acil uyarı mesajı gönderildi.

Yunanistan'da, başkent Atina'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Oinoi bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Mandra Belediyesine bağlı Oinoi bölgesinde orman yangını çıktığı belirtildi.

Başkent Atina'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Oinoi'de çıkan yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiği aktarıldı.

Yangını söndürmek için 140 itfaiye çalışanının görevlendirildiği kaydedildi.

Yunanistan Sivil Koruma Biriminden, bölgedekilerin cep telefonlarına gönderilen "acil" kodlu mesajda, bölge sakinlerinin hazırlıklı olması ve yetkililerin talimatlarını takip etmesi istendi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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