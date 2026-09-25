Atina'nın Plaka semtinde eski bina patlamada yıkıldı, 1 kişi hafif yaralandı

Atina'nın Plaka semtinde eski bina patlamada yıkıldı, 1 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atina'nın Plaka semtindeki eski bir binada patlama sonucu bina yıkıldı, araçla önünden geçen 1 kişi hafif yaralandı. Yardım talep eden iki kadın binadan çıkarılıp kontrol amacıyla hastaneye götürüldü; patlamanın doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir binada gerçekleşen patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden Plaka semtindeki eski bir binada sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu bina yıkılırken, aracıyla binanın önünden geçen bir kişi hafif yaralandı, yan binalarda da hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğinde yardım talep eden iki kadın da bulundukları binadan çıkarıldı, her iki kadın da kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Patlamanın sebebinin araştırıldığı, doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.