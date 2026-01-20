Haberler

Atina ve çevresinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın uzaktan eğitim yapılacak

Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların kapalı olacağı ve uzaktan eğitimle derslerin yapılacağı açıklandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

Attiki Bölge Valiliğinin aldığı karar çerçevesinde, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar kapalı olacak.

Öğrenciler derslerini uzaktan eğitimle çevrim içi yapabilecek.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, yarın başkent Atina ve çevresinde yoğun yağış olacak. Rüzgarın hızı ise zaman zaman saatte 55 kilometreye ulaşacak.

