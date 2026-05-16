Atina'da Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü grupların çağrısıyla, Atina'nın merkezindeki Eleftheria Parkı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, sloganlar eşliğinde önce ABD'nin, ardından İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan grup, yol boyunca "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi.

Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.