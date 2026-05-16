Haberler

Atina'da Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Filistin destekçileri, ABD ve İsrail'in Atina Büyükelçiliklerine yürüyerek slogan attı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü grupların çağrısıyla, Atina'nın merkezindeki Eleftheria Parkı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, sloganlar eşliğinde önce ABD'nin, ardından İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan grup, yol boyunca "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi.

Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Tozu dumana kattı! Kocaeli Stadyumu'nda Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu

7 yaşında tozu dumana kattı
Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu
Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro: “Gelecekten Gelen Çocuk” okullarda

Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü