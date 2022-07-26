Atina'da Helikopterin Kuyruk Pervanesine Kapılan Bir Turist Öldü - Haberler

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Atina'da Helikopterin Kuyruk Pervanesine Kapılan Bir Turist Öldü

Xinhua - Güncel
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Atina'da Helikopterin Kuyruk Pervanesine Kapılan Bir Turist Öldü

ATİNA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bir İngiliz turist Pazartesi akşamı bir helikopterin kuyruk pervanesinin çarpması sonucu öldü.

ATİNA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bir İngiliz turist Pazartesi akşamı bir helikopterin kuyruk pervanesinin çarpması sonucu öldü. Yunanistan'ın ulusal televizyonu ERT, 22 yaşındaki erkek turistin helikopterde üç yolcuyla birlikte bulunduğunu söyledi. Helikopter, Mikonos adasından Atina'ya gidiyordu. İngiliz turist helikopterden indikten sonra helikopterin hala dönmekte olan kuyruk pervanesinin hareketli kanatlarının çarpması sonucu ağır yaralandı. Polis kazanın meydana geliş şekline dair araştırma başlattı.

Xinhua / Güncel

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