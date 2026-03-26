Atina'da doktorlar, hastanelerdeki yeni nöbet sisteminin hizmetleri sekteye uğrattığını söyledi

Yunanistan'da Atina-Pire Hastane Doktorları Birliği (EINAP), Attika bölgesindeki hastanelerde uygulanan yeni nöbet sistemi nedeniyle sağlık hizmetlerinde ciddi bozulmalar yaşandığını bildirdi.

EINAP'tan yapılan açıklamada, Yunanistan Sağlık Bakanlığının hastanelerin büyük bölümünde her gün sabah nöbeti uygulamasını başlatmasının ardından hastanelerdeki işleyişin olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Söz konusu uygulamanın sağlık personeli üzerindeki baskıyı artırdığı, servislerin işleyişini zorlaştırdığı ve sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürdüğü belirtilen açıklamada, hastanelerin çoğu zaman dolu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Attika'daki hastaneler için daha önce sundukları nöbet sistemine geri dönülmesi" çağrısında bulunularak günlük sabah nöbetlerinin kaldırılması ve tüm hastanelerin 4 günde bir nöbet tutacağı sisteme geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Avrupa'daki genç doktorlara ilişkin bir araştırmaya da atıfta bulunulan açıklamada, sağlık çalışanlarının yoğun çalışma temposu ve yetersiz dinlenme sürelerinin yapısal bir sorun haline geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı

Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım
Yolcu otobüsü nehre düştü! Sudan 26 cansız beden çıkarıldı, kayıplar var

Yok böyle facia! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun

Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun
İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı

Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım
'Eniştemin istismarına maruz kaldım' dedi, bakanlık devreye girdi

"Eniştemin istismarına maruz kaldım" dedi, bakanlık devreye girdi
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi

Öldürülen futbolcunun ailesi ilk kez konuştu! İddiaları vahim