Yunanistan'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınandı. Protestocular, Yunanistan'ın bu saldırılara katılmaması ve ABD'nın bölgedeki üslerinin kullanılmaması için çağrıda bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşu ve sol partilerin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınandı.

Protestocular, Yunanistan'ın bu saldırıların bir parçası olmaması talebinde bulunarak, Yunanistan'ın yurt dışındaki tüm savunma, silah sistemleriyle firkateyn ve savaş uçaklarının da geri getirilmesini istedi.

Yunanistan'daki ABD ve NATO üslerinin kullanılmaması yönünde sloganlar atan protestocular, "bölge için barış" çağrısında bulundu.

Protestocular, daha sonra ABD'nin bölgedeki saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük" sloganları da atıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
