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Atilla Taş'ın kızı, 14. kattan düşerek yaşamını yitirdiği Mersin'de defnedildi

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Mersin'de apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızının cenazesi toprağa verildi. Naaşı, Mezitli Mezarlığı'nda öğle namazının ardından defnedildi; törene babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı.

Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızının cenazesi toprağa verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan 34 yaşındaki Sezen Taş'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Mezitli Mezarlığı'na getirildi.

Taş'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine Taş'ın babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve aile yakınlar ile vatandaşlar katıldı.

Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki sitede yaşayan 2 çocuk annesi Sezen Taş, dün ikamet ettiği apartmanın 14. katındaki daireden düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

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