Atılım Üniversitesi'nde "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilim Kadınları ve Araştırma" paneli

ANKARA - Atılım Üniversitesinde "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilim Kadınları ve Araştırma" paneli gerçekleştirildi.

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilim Kadınları ve Araştırma" konulu panelin açılış konuşmasını yapan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, bilim kadınlarının eğitim ve araştırma ekosistemi içerisinde katkısının oldukça fazla olduğunu belirterek, "Panelistlerimizin en önemli ortak yönleri kendi alanlarında uluslararası düzeyde çok önemli etkiler bırakmış olmaları ve halen de bırakmaya devam ediyor olmaları" dedi.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İmren Hatay Patır ve Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim'in konuk olarak katıldığı panelde kendi alanlarında önemli bilimsel çalışmalar yürüten akademisyenlerin deneyimleri ve yaptıkları araştırmalar konuşuldu. Panelistler tarafından kendi araştırma alanları ve ilgili alanlar itibarıyla yakın gelecekte elde edilebilecek potansiyel kazanımlar ve bu kazanımların Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında kalkınması için ne gibi fırsatlar oluşturabileceği üzerine de konuşuldu.