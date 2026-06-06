Atık yağları boyaya dönüştürüp, yaptıkları tabloları sergilediler

ERZURUM Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Görsel Sanatlar Öğretmeni Harun Gündoğdu, öğrencileriyle birlikte yürüttüğü projede; atık yağları yağlı boyaya dönüştürdü. Öğrencilerin geri dönüşümden elde edilen boyalarla yaptığı tablolar, düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Harun Gündoğdu, öğrencileriyle birlikte çevreyi kirleten atık yağların geri dönüşümüne yönelik proje başlattı. 2024 yılında başlatılan çalışmada öğrenciler, kullanılmış atık yağların yağlı boya yapımında kullanılabilirliğini araştırdı.

FARKLI RENKLERDE YAĞLI BOYALAR ELDE EDİLDİ

Toplanan atık yağlar, okul laboratuvarında çeşitli işlemlerden geçirilerek süzüldü ve saf hale getirildi. Daha sonra pigmentlerle karıştırılan yağlar ezilerek farklı renklerde yağlı boyalar elde edildi. Üretilen boyaları tuval üzerinde deneyen öğrenciler, doğa ve portre çalışmaları yaptı.

'BUNLARDA HERHANGİ BİR KOKU YOK'

Öğrencilerden Doğa Serap Bingöl, "Kullanılmış atık yağları alıyoruz. Onları temizledikten sonra renk pigmentleriyle karıştırıp eziyoruz. Böylece yağlı boyaları oluşturuyoruz. Boyalar gayet canlı ve renkli oluyor. Normalde yağlı boyaların kokusu oluyor ama bunlarda herhangi bir koku yok" dedi. Projede yer alan öğrencilerden Musa Babacan, "Amacımız, atık yağlardan yağlı boya üretmek. Hem çevreyi koruyoruz hem de bunu sanatımızda kullanıyoruz. Kullanılmış atık yağları temizleyip, renk pigmentleriyle karıştırıyoruz. Böylece yağlı boyaları oluşturuyoruz. Boyalar oldukça canlı ve renkli oluyor. Normal yağlı boyalarda koku olur ancak bizim ürettiğimiz boyalarda herhangi bir koku yok" diye konuştu. Öğrencilerden Hatice Melek Dumlu ise "Yaptığımız çalışmayla atık yağları değerlendiriyoruz. Hem çevreye faydalı oluyoruz hem de sanat alanında yenilik ortaya koyuyoruz" dedi.

'BU ÇALIŞMA EV ORTAMINDA DA YAPILABİLİR'

Görsel Sanatlar Öğretmeni Harun Gündoğdu da şunları söyledi: "Okulumuzda 2024 yılında başladığımız proje, şu anda sergi aşamasında. Çocuklarımızla birlikte 'Çevremize nasıl faydalı olabiliriz?' düşüncesiyle yola çıktık. Atık yağlarla doğayı nasıl koruyabiliriz fikri üzerinde çalıştık. Öğrencilerimizden gelen fikirlerden biri de atık yağlardan yağlı boya üretmek oldu. Atık yağları çeşitli aşamalardan geçirip, pigmentlerle karıştırdık ve elde ettiğimiz boyalarla öğrencilerimiz başarılı çalışmalar yaptı. Bu eserlerden oluşan sergiyi açtık. Konuklarımız, 'Evlerde kullandığımız yağlardan bunu nasıl yaptınız?' diye soruyor. Hem fikir alıyorlar hem de atık yağ getirmek istediklerini söylüyorlar. Bu çalışma ev ortamında da yapılabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı