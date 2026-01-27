Haberler

ABB, "Atık Jiletleri Toplama Kampanyası" kapsamında protokol imzaladı

ABB, 'Atık Jiletleri Toplama Kampanyası' kapsamında protokol imzaladı
Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işbirliği yaparak başlattığı Atık Jiletleri Toplama Kampanyası'na yeni bir protokol imzaladı. Yeni protokol ile 2 bin ek atık jilet kutusu dağıtılacak ve çevre kirliliğini önleme hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle 2019'da başlattığı "Atık Jiletleri Toplama Kampanyası" kapsamında yeni protokol imzalandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, kullanılmış jiletlerin geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, sokak hayvanları ile kağıt toplayıcılarının zarar görmemesi amacıyla yürütülen kampanya kapsamında Başkent'te hizmet veren 3 bini aşkın berbere atık jilet toplama kutuları dağıtıldı.

2019-2025 arasında 300 kilogram atık jilet çevreye karışmadan toplanarak geri kazanım ve bertaraf sürecine dahil edildi. Yeni protokolle uygulamanın daha sistematik, sürdürülebirir ve yaygın hale getirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı berberlere atık jilet kutuları teslim edilecek. Tıraş hizmeti sırasında kullanılan ve tekrar kullanılamaz hale gelen jiletler toplanarak ABB tarafından lisanslı bertaraf tesislerine taşınacak.

"Yeni protokolle yaklaşık 2 bin ilave atık jilet kutusu berberlere dağıtılacak"

Açıklamada sözlerine yer verilen ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, "Yeni protokolle yaklaşık 2 bin ilave atık jilet kutusu berberlere dağıtılacak." bilgisini verdi ve bu sayede atıkların çöpe gitmesinin önleneceğini ve sokak hayvanları ile atık toplayıcılarının zarar görmesinin engelleneceğini kaydetti.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da kampanyanın Ankara dışına da yayıldığını ifade ederek, İzmir ve Antalya başta olmak üzere bazı illerden atık jilet kutusu talebi aldıklarını, bu talepleri karşılayarak uygulamanın başka şehirlerde de hayata geçirilmesine katkı sunduklarını bildirdi.

