Haberler

ATİB'ten Hatay'daki depremzede ve yetimlere ramazan yardımı

ATİB'ten Hatay'daki depremzede ve yetimlere ramazan yardımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Türk İslam Birliğince (ATİB), Hatay'ın Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde ramazan dolayısıyla depremzede ailelere ve yetimlere yardımda bulunuldu.

Avrupa Türk İslam Birliğince (ATİB), Hatay'ın Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde ramazan dolayısıyla depremzede ailelere ve yetimlere yardımda bulunuldu.

ATİB Başkanı Ali Paşa Akbaş, AA muhabirine, Birlik olarak Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yardım için ülkeye geldiklerini söyledi.

İlçelerde yaklaşık 2 bin vatandaşa gıda kolisi, fitre ve zekat dağıtımı yaptıklarını, ramazan süresince 5 bin aileye iftarlık kumanya ulaştırmayı hedeflediklerini bildiren Akbaş, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Akbaş, Hatay'ın yanı sıra depremden etkilenen Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de yardımlarda bulunduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler

Eski menajeri ifşa etti! Çocukları o gün tüm malını bir bir listelemiş
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor