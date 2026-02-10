Haberler

İsrail Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Masdar köyünde düzenlediği saldırılarda biri kadın, 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Masdar köyünde düzenlediği saldırılarda biri kadın, 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık saldırılar düzenleyerek ihlal ediyor.

Sağlık kaynaklarının, AA muhabirine verdiği bilgide, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Masdar köyü yakınlarında elektrikli bisikleti hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesinin, kentin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği bildirdi.

Öte yandan aynı köy yakınında İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracı ile düzenlenen başka saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
