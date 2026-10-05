Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze'de biri kadın 3 Filistinliyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava ve kara saldırıları düzenledi. Saldırılarda biri kadın 3 Filistinli yaralandı; sağlık kaynaklarına göre Han Yunus'ta iki kişiden biri ağır, Gazze kentinde de bir kadın yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve kara saldırılarında biri kadın 3 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Hamad bölgesinde Filistinlileri hedef alan bir silahlı İsrail insansız hava aracı (SİHA) saldırısı sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de bir Filistinli kadın, İsrail İHA'sından açılan ateş sonucu yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla beldesine topçu ateşi açtı, bölgeye İsrail helikopterinden de ateş açıldı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ın güneydoğusu ve Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki sivil yerleşim alanlarına da İsrail askeri araçları tarafından ateş açıldı.

Tuffah Mahallesi'nin doğusunda ise İsrail ordusu, tahliye edilen çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1454 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 90 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 237'ye, yaralı sayısı ise 175 bin 206'ya yükseldi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde

İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Yok böyle kavga! Nedeni pes dedirten cinsten
FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı

Güzelliğine aldanmayın! Şeytani plana hazırlanırken böyle yakalandı
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay! Tepkiler çığ gibi