İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bir sağlık merkezine saldırısında 3 sağlık çalışanı öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Haruf beldesinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 3 sağlık görevlisi hayatını kaybetti, 1 sağlık görevlisi ağır yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları bugün öğleden sonra Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini 2 hava saldırısıyla hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısında 3 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği, 1 sağlık görevlisinin ağır yaralandığı ve merkezin tamamen yıkıldığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkes 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.