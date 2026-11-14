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Ateşkese rağmen İsrail'in Cibaliya Kampı'na İHA saldırısında 2 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na İHA saldırısında 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığına göre ateşkesin başlamasından bu yana İsrail ihlallerinde 1622 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

İsrail'in İHA'lı saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin güneyini topçu atışlarıyla hedef aldığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1622 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı.

Saldırılar, Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açtı.

Kaynak: AA
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