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Ateşkese rağmen İsrail Gazze'de son 24 saatte 9 kişiyi öldürdü, 31 kişiyi yaraladı

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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim 2025'ten bu yana 1431 kişinin öldüğünü, 5 bin 26 kişinin yaralandığını ve enkaz altından 834 cenazenin çıkarıldığını bildirdi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte biri daha önce aldığı yaradan olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1431 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 26 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 32'ye, yaralı sayısının 175 bin 142'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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