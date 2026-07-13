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İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği İHA saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ateşkesin yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlediği saldırılarda 1 kişiyi öldürdü, biri çocuk 3 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sağlık ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda Beraket el-Levz bölgesindeki bir evi hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde ise İsrail güçlerinin evlere ateş açması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli yaralandı. Yaralılar, kentteki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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