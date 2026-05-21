İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentinde İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatma ez-Zehra'nın cansız bedeni hastaneye ulaştırıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldığı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli öldürüldü, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 775'e, yaralı sayısı da 172 bin 750'ye yükseldi.