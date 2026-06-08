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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 980'e yükseldi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 43 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 970 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 63 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 980'e, yaralı sayısının da 173 bin 171'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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