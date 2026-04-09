Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde sağlanan ateşkes sonrası gözler müzakere sürecine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin kalıcılığı için görüşmelerin Pakistan’da yapılacağını duyurdu.

İRAN TEMKİNLİ: ŞARTLARI BİZ BELİRLEDİK

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ateşkesin İran’ın kararlı tutumu sayesinde karşı tarafa kabul ettirildiğini savundu. Ekreminiya, müzakerelerin temelini İran’ın şartlarının oluşturduğunu ifade etti.

"UZUN SAVAŞA HAZIRIZ"

Müzakere sürecine temkinli yaklaştıklarını belirten Ekreminiya, “Görüşmelerin başarılı olmasını umuyoruz ancak başarısız olması durumunda uzun bir savaşa da hazırız” diyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

“DÜŞMANA GÜVENMİYORUZ”

İranlı sözcü, 2015’teki nükleer anlaşma sürecine atıfta bulunarak karşı tarafa duyulan güvensizliği dile getirdi. Ekreminiya, “Düşman, nükleer anlaşma sürecinde güvenilir olmadığını göstermiştir. Önceki iki müzakere turunda da aynı tutumu sergilemiştir” ifadelerini kullandı.

“PARMAĞIMIZ TETİKTE”

İran’ın askeri hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan Ekreminiya, “Gözlerimiz düşmanın üzerinde, parmağımız tetikte” sözleriyle olası bir gerilime hazır olduklarını belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Ekreminiya ayrıca Meclis’in Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için ücret alınmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısına değinerek, bu adımın İran’a ekonomik kazanç sağlayabileceğini ifade etti.