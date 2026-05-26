İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Burç Şemali beldesine saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Burç Şemali beldesine hava saldırısı düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Ateşkes defalarca uzatılmasına rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burç Şemali beldesine düzenlediği hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları öğleden sonra Burç Şemali beldesini hedef aldı.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
