İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Bureyc Kampı ve Deyr Belah'ta açılan ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı. Ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana 883 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sonucu biri çocuk 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinlilere yönelik ateş açtığı belirtildi.

Söz konusu saldırı nedeniyle yaralanan bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli öldürüldü, 2 bin 648 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 775 kişi yaşamını yitirdi, 172 bin 750 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
