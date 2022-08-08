Ateşkes Gazze'de sevinçle karşılandı - Haberler

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Ateşkes Gazze'de sevinçle karşılandı

Şucaiye mahallesinde sokağa çıkan gazzeliler Sevinç gösterisinden detaylar Yürüyüşten detaylar GAZZE - İsrail'in 3 gün süren saldırıların ardından ateşkes kararını kutlayan onlarca FilistinliE sokaklara döküldü.

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Şucaiye mahallesinde sokağa çıkan gazzeliler

Sevinç gösterisinden detaylar

Yürüyüşten detaylar GAZZE - İsrail'in 3 gün süren saldırıların ardından ateşkes kararını kutlayan onlarca FilistinliE sokaklara döküldü.

Filistinlerin "Zafer" olarak nitelendirdiği ateşkesin sağlanması, Gazze'de sevinçle karşılandı. Sokağa dökülen halk ellerinde Filistin bayrağı ve İslami Cihad Harekatı bayrakları taşıdı.

AA / Ashraf Amra - Güncel

Şucaiye İsrail Gazze Güncel Haberler

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