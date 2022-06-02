Ateşe verdiği evde oğluyla birlikte ölen baba toprağa verildi - Haberler

MANİSA'nın Kula ilçesinde, ateşe verdiği evinde oğlu Fırat (3) ile birlikte yaşamını yitiren, eşi Zeliha (39) ve kızı Kader Sancar'ın (6) ise ağır yaralanmasına neden olan İbrahim Sancar (37) toprağa verildi. Küçük Fırat'ın cenazesi ise bugün ikindide annesinin yakınlarının yaşadığı Salihli ilçesinin Durasıllı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kula'nın kırsal Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Sancar, dün saat 05.00 sıralarında 2 katlı binanın üst katındaki evini iddiaya göre kolonya dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyürken, komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin evden yaralı olarak çıkardığı İbrahim Sancar, eşi Zeliha, çocukları Kader ve Fırat Sancar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Sancar kurtarılamadı. İlk müdahalelerinin ardından Zeliha Sancar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne; 2 çocuğu ise hava ambulansıyla İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Fırat da yaşamını yitirdi.

Zeliha Sancar ile kızı Kader Sancar'ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi.