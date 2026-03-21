Çorum'da silahla eve ateş açtığı iddia edilen kişi yakalandı
Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin önünde ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili C.A. (35) isimli şahıs gözaltına alındı.
Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve ateş etiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Denizhan Mahallesi TOKİ konutlarında silah sesi duyulduğu yönündeki ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede bir binanın girişinde kartuşlar bulundu. Yapılan inceleme sonucu binaya ateş ettiği iddia edilen C.A. (35) gözaltına alınarak Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
