Haberler

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Dekan Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, mezunların iletişim dünyasında önemli sorumluluklar üstleneceğini vurguladı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Erzurum Halk Oyunları bar ekibinin gösterisiyle devam etti.

Programda, İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Yeni Medya ve İletişim ile Gazetecilik bölümlerine ait sinevizyon gösterileri yapıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu güzel ve mutlu günde birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

İnsanın en mutlu günlerinden bir tanesinin de üniversitede eğitimini tamamlayıp mezuniyeti yaşamak olduğunu ifade eden Taşçıoğlu, "Çocuklarınız, köklü ve önemli bir üniversitede ve çok donanımlı bir fakültede eğitim alarak mezun oluyorlar. Mezuniyet aynı zamanda bir başlangıç çünkü mezuniyetle beraber karşılarına iş hayatı çıkıyor. Burada aldıkları eğitimle, disiplinle, kazandıkları beceri ve yetkinliklerle yarının iletişim dünyasında çok önemli pozisyonlarda ve kurumlarda görev alacaklar." dedi.

Öğrencilerin mezuniyetle birlikte farklı bir sorumluluk aldığını anlatan Taşçıoğlu, şunları kaydetti:

"Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafya çok önemli medeniyetlere beşiklik etmiş. Biz bu coğrafyaya yerleştikten sonra bu coğrafya bizimle birlikte huzura ve barışa ermiş. Medeniyetlere beşiklik etmiş bu coğrafyada emperyalist ülkelerin çok büyük planları var. Dolayısıyla bu zor coğrafyada her mezun etmiş olduğumuz iletişim öğrencimiz mutlaka bu sorumlulukla mesleğine sımsıkı bağlanarak yarının Türkiye'sinin inşa edilmesinde çok önemli görevler ve sorumluluklar üstlenecekler."

İletişim dünyasında hakkaniyetle doğru ve gerçeğin peşinde olan mezunlara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Taşçıoğlu, "Öğrenciler bulundukları görevlerde aldıkları teorik ve uygulamalı eğitim üzerine kamu yararını ortaya koyarak hem ülkemizin hem de gönül coğrafyamızın beklentilerini karşılayacak sorumlulukları yerine getireceklerdir." diye konuştu.

Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

30 metre yüksekten düşen tır facia getirdi

Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

Beklenen karar meclisten geçti! O şehrimize yeni stat geliyor

Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu