Atatürk Üniversitesi araştırma üniversiteleri sıralamasında 13. sıraya yükseldi

Atatürk Üniversitesinin araştırma üniversiteleri arasındaki sıralamada 13. basamağa yükselmesi dolayısıyla üniversite kampüsünde kutlama programı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, programda yaptığı konuşmada, üniversitenin 70 yıllık geçmişine dikkati çekerek alınan başarıların önemine değindi. Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

"2023 ve 2024 yıllarında 23 araştırma üniversitesi arasında 17. sırada bulunan üniversitemiz, 2025 yılında bir basamak yükselerek 16. sıraya çıktı. Bu bile başlı başına bir başarıydı. Ancak biz, o yükselişi bir eşik değil, bir başlangıç olarak gördük. 2026 yılında, üç basamak daha tırmanarak 13. sıraya yerleştik. 'Araştırma kalitesi' başlığında Koç ve Sabancı üniversitelerinin ardından üçüncü sırada yer almayı başaran üniversitemiz, bu kategoride devlet üniversiteleri arasında birinci olmuştur. Bu başarı üniversitemizde araştırmada niteliğe verilen önemi bir kez daha ortaya koymaktadır."

İki yıl boyunca kesintisiz yükselişin, ortaya konan hedefle ilişkili olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, Clarivate InCites platformunda 2025 yılında yayımlanan ve dünya genelinde en yüksek atıf alan yayınların yüzde 10'luk diliminde yer alan 231 bilimsel yayınla Atatürk Üniversitesi'nin Türkiye'de birinci sırada bulunduğunu açıkladı.

Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilimsel çalışmalar için yaptığı yatırımları ve kazanılan ödülleri anlattı.

Başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Hacımüftüoğlu, "Bu başarı, gece yarısı laboratuvarda kalan araştırma görevlisinin, bir makalenin üçüncü, dördüncü revizyonunu sabırla tamamlayan öğretim üyesinin, bir evrakın zamanında, eksiksiz ve özenle hazırlanmasını sağlayan idari personelimizindir. Bu başarı 'bu proje yürümez' denildiğinde 'deneyelim' diyen cesur akademisyenlerimizindir. Bu başarı, en çok da bu üniversitede bir gelecek arayan, bize güvenen öğrencilerimizindir." dedi.

Programa akademisyenler ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA