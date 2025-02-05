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Atatürk'ün Niğde'ye Gelişinin 91. Yılı Törenle Kutlandı

Atatürk'ün Niğde'ye Gelişinin 91. Yılı Törenle Kutlandı
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 91. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Atatürk'ün ziyareti ve Niğdelilerin vatan sevgisi üzerine konuşma yaptı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir, törendeki konuşmasında, milli mücadele yıllarında bağımsızlık ateşinin yurdun her köşesinde yandığını, Niğdelilerin de bu mücadeleye destek verdiğini söyledi.

Niğdelilerin vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Özdemir, "Atatürk'ün kentimize ziyareti, bu fedakarlığın takdir edilişinin bir sembolüdür. 5 Şubat 1934'ün hatırasını yaşatmak, o günün ruhunu gelecek nesillere aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Niğdelilerin Atatürk'e olan sevgisi, Cumhuriyet'e olan bağlılığı ve geleceğe duyduğu inanç, ilk günkü heyecanla devam etmektedir." dedi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Atatürk'ün Niğde'ye gelişi ve eski Niğde fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Programda, Vali Vekili Resul Özdemir ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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