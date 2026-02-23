Haberler

Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 91'inci yıl dönümü muharip uçakların geçişiyle kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende muharip uçaklar saygı geçişi yaptı. Törende İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk konuldu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 91'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende 3 muharip uçak saygı geçişi yaptı.

Atatürk Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve Belediye Başkanı Acar Ünlü, anıta çelenk koydu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Ahu Hetman Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü yaptı.

Konuşmanın ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılmış yelkenli yatlar ile Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü botları siren çalarak körfezde geçiş yaptı.

Dalaman 166. Jet Filo Komutanlığına bağlı muharip uçaklar Marmaris semalarında saygı uçuşu yaptı.

Yalancıboğaz mevkisinden Marmaris Körfezi'ne yan yana giriş yapan üç F-16, Marmaris Kalesi ve Atatürk Meydanı'ndan Beldibi Mahallesi'ne doğru geçerek saygı uçuşunu tamamladı.

