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Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 105. Yılı Kutlandı

Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 105. Yılı Kutlandı
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve halk oyunları etkinlikleri gerçekleştirildi. Vali Demiryürek, Atatürk'ü rahmet ve minnetle andı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cacabey Meydanı'ndaki törende, Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Kocabay ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kılıçlı Köprüsü'nde toplanan protokol üyeleri ve gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'ün 105 yıl önce kentte karşılandığı Gazi Parkı'nın bulunduğu alana kadar yürüdü.

Davul zurna eşliğindeki yürüyüşe, vatandaşlar da balkonlarından alkışlarıyla destek verdi.

Zeybek ve Kırşehir yöresi halk oyunları gösterisinin sunulduğu etkinlikte, Atatürk'ün, Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defteri'ne yazdığı metin ile "Kırşehirli Gençlerin Atatürk'e Cevabı" okundu.

Program, tarih öğretmeni Recai Yağmur'un Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinde yaşananları anlatmasıyla sona erdi.

Vali Demiryürek, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'yi başlatmak için çıktıkları kutlu yolda Kırşehir'e gelişlerinin 105. yıl dönümünde, İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyetini saygı, rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Öte yandan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde ise "Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan Ankara'ya Uzanan Bağımsızlık Yolculuğunda Kırşehir Durağı" konulu konferans düzenlendi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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