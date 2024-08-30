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Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü kutlandı

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Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sona erdi. Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu Nutku okundu. Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Kastamonu'nun Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynadığını vurguladı. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise şehrin tarihi ve kültürünün geleceğe taşınması için çalışacaklarını belirtti.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sona erdi.

Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu Nutku okundu.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun hem Çanakkale hem de Kurtuluş Savaşı'nda önemli yeri olduğunu söyledi.

Kastamonu insanının fedakar olduğunu dile getiren Ergün, "Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda işgal görmemesine rağmen çok sayıda şehit ve gazi vermiş, Kurtuluş Savaşı'nın lojistik üssü olmuştur. Bu fedakarlıklara karşı ahde vefa olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu'muzu ziyaret etmiş ve Şapka İnkılabı'nı burada ilan etmiştir." dedi.

Ergün, bu kapsamda 23 Ağustos'tan bu yana kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise Kastamonu'nun istiklal ve kurtuluş mücadelesinde, Kurtuluş Savaşı'nda önemli yeri bulunduğunu anlatarak "Geldiğimiz bu günde şehrin tarihi, kültürü, geleceği bize emanet. Bunu ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Programa kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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